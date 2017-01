Morador de Caxias do Sul está desaparecido há cinco dias

Polícia 08/01/2017 | 09h54 Atualizada em

Fernando Bernardi mora com a família no bairro Petrópolis. Atualmente, ele estava aposentado.

A família do aposentado Fernando Antonio Bernardi, 58 anos, que mora no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul, procura por informações sobre seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a última quarta-feira, quando saiu de Arroio do Sal com destino a uma pescaria, possivelmente, na região de Cambará do Sul. O carro conduzido por Bernardi, uma Montana de cor prata - placas IWN-9845, foi localizado na manhã deste domingo próximo a uma fazenda em São José dos Ausentes. O Corpo de Bombeiros de Vacaria auxilia nas buscas pelo desaparecido.

Conforme a ocorrência registrada na polícia, Bernardi havia ido até o Litoral para levar alguns familiares. Na volta, ele havia dito que iria pescar, porém não informou exatamente qual seria o local. O homem também afirmou que chegaria em casa na noite daquele dia, mas até este domingo não havia mais dado notícias.

Informações podem ser repassadas pelo telefone 197 (Polícia Civil).