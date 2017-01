Identificado jovem morto atropelado na BR-470 em Veranópolis

Trãnsito 22/01/2017 | 16h53 Atualizada em

Foi identificado como Paulo Jardel Conrado de Moura, 20 anos, o jovem morto atropelado por um caminhão na BR-470 em Veranópolis na madrugada de sábado. Moura morreu no local. O caminhoneiro fugiu, mas acabou detido, porque dirigia embriagado.



O acidente ocorreu às 0h20min no Km 172 da rodovia, em frente ao Parque de Eventos Nadyr Mario Peruffo, onde ocorre o Rodeio Nacional de Veranópolis.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram a numeração das placas do caminhão, de Bento Gonçalves, que foi localizado pela Brigada Militar. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e acabou preso, porque o exame atestou presença de álcool no sangue em um nível duas vezes superior ao que é considerado crime.



Moura morava com a mãe em Veranópolis. O corpo dele foi levado na manhã deste domingo para Romelândia, em Santa Catarina, cidade natal de Moura.