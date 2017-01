Caminhoneiro embriagado é preso após matar pedestre e fugir em Veranópolis

Trânsito 21/01/2017 | 09h52 Atualizada em

Um caminhoneiro foi preso na madrugada deste sábado em Veranópolis após atropelar e matar um pedestre, fugir e ser reprovado no teste do bafômetro. O caso aconteceu por volta da 0h20 no km 172 da BR-470, em frente ao Parque de Eventos Nadyr Mario Peruffo, onde ocorre o Rodeio Nacional de Veranópolis,

Leia mais:

Bandidos em um Fiat 147 assaltam residência no interior de Farroupilha

Polícia investiga causa da morte de bebê encontrado em saco de lixo em Flores da Cunha



A vítima é um homem, ainda sem identidade confirmada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram a numeração das placas do caminhão, de Bento Gonçalves, que foi localizado pela Brigada Militar.

Atropelamento aconteceu no Km 172 da BR-470 Foto: Leandro Galante / Rádio 96.1/Divulgação

Policiais aplicaram o teste do bafômetro no motorista, confirmando a presença de álcool no sangue em um nível duas vezes superior ao que é considerado crime. O condutor foi detido e levado à delegacia de polícia.

Conforme a PRF, ele responderá por embriaguez ao volante e fuga do local do crime.