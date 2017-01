4º Encontro da família Libardi

Memória 20/01/2017 | 10h23 Atualizada em

Os descendentes de Fioravante e Gregório Libardi irão encontrar-se pela quarta vez no próximo dia 29, em São Marcos. Fioravante Domenico Libardi, filho de Guglielmo e Orsola Libardi, nascido em 1836, e sua esposa, Teresa Chiercher, nascida em 1838, ambos naturais da Itália, imigraram para o Brasil em 1874.



Originários de Levico Terme, na província de Trento, o casal veio para a América para trabalhar inicialmente na propriedade de Pietro Tabachi, no Espírito Santo. Os imigrantes Gregório e Thereza Libardi estavam a bordo do mesmo navio e também deixaram o país de origem para atuar nas terras de Tabachi. Porém, eles sofreram um contratempo trabalhista e acabaram migrando para Caxias do Sul em 1875. As famílias estabeleceram-se em São Paulo da 4ª Légua, adquirindo os primeiros lotes da área.



Leia mais

Encontro da família Libardi em Galópolis

A trajetória do professor Luiz Facchin

Encontro da família Ló



Ainda na Itália, Fioravante e Teresa tiveram cinco filhos: Oliva Aurélia, Rosa, Angela, Orsola Maria e Pietro Fioravante. Oliva casou-se com Giuseppe Tonolli. Pietro Fioravante constituíu família com Maria Angela Langoni; e da união nasceram Guilherme, Fioravante e Vitória Libardi. Guilherme Libardi, neto do imigrante Fioravante, casou-se com Adelina Scariot, com quem teve os filhos Zaíra, Zélia, Jatyr, Jayme Antonio, Julio, José, Julia Tereza (Julieta) e Jurema.



A família anfitriã do evento é a de Jayme Antonio Libardi. Do casamento com Maria de Lurdes Bonella, nasceram Maria do Carmo, Maria Goreti, Maria Aparecida, Maria da Glória e Tadeu Antônio Libardi — sacerdote diocesano na cidade de São Marcos e pároco da cidade.



Programação



O encontro tem início cedo, com café da manhã das 8h30min às 10h30min. Após, o padre Tadeu Antônio Libardi irá celebrar uma missa, seguida de almoço. A partir das 15h30min, haverá café da tarde.



Informações e ingressos



Cláudio Libardi: (54) 99971.2040 ou claudiolibardi@gmail.com

Evandro Libardi: (54) 99151.1179 ou evandromlibardi@hotmail.com

José Enio Serafini: (54) 99983.9982 ou jeserafini@hotmail.comMaria Aparecida Libardi Boff: (54) 99918.2433



Filó



No sábado à noite, a família Libardi organiza um filó com a precisa da Dona Gema, de Forqueta.

Convite do 4º Encontro da Família Libardi Foto: Acervo de família / Divulgação

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória