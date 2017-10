Três semanas após a interdição, nenhum preso foi transferido do presídio de Bento Gonçalves

Polícia 13/10/2017 | 11h46 Atualizada em

Passadas três semanas da interdição do Presídio Estadual de Bento Gonçalves, nenhum detento foi transferido. Pela decisão judicial, da tarde de 21 de setembro, a unidade só poderia abrigar 192 detentos no regime fechado. O prazo as remoções não foi estabelecido. A Justiça também definiu que, a partir de então, os presos que ingressassem na casa prisional poderiam ficar apenas cinco dias e deveriam ser transferidos.

Leia mais

Vítima é baleada durante assalto a revenda de carros em Caxias do Sul

Pioneiro atualiza ferramenta que facilita análise de assassinatos em Caxias do Sul

Conforme o diretor do presídio, José Márcio da Rosa Oliveira, desde a interdição, ingressaram 35 presos na unidade. Desses, 25 permanecem. Os demais saíram porque ganharam o direito de responder ao processo em liberdade, sem qualquer relação com a interdição. O diretor afirma que está buscando vagas em outras unidades prisionais, mas ainda não há vagas liberadas.

Segundo Oliveira, na manhã desta sexta-feira, o presídio estava com 301 presos na galeria, entre condenados e presos provisórios. Já no semiaberto, que fica em um prédio anexo, estavam 34 detentos.