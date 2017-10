BM prende três homens que estariam planejando nova execução na zona norte de Caxias

Flagrante 26/10/2017 | 21h28 Atualizada em

A Brigada Militar prendeu nesta quinta-feira (26) três homens que podem estar ligados com a recente onda de violência vivida na zona norte de Caxias do Sul. Conforme a BM, por volta das 14h, a polícia recebeu denúncia de moradores do bairro Pioneiro, informando que um carro circulava de forma suspeita pela área.

Uma viatura foi até o local e abordou um veículo Renaut Clio de cor preta. Os ocupantes do carro tentaram escapar a pé, sem sucesso. Com eles, a Brigada encontrou um revolver calibre .38 com numeração raspada, munição, placas clonadas e peças de outro veículo.

Leia mais:

Dono de bar é morto a tiros na Zona Norte de Caxias do Sul

Dois homens são presos após confronto entre grupos rivais em Caxias do Sul

Foi constatado que o Clio é roubado e havia sido clonado. Segundo a BM, os policiais questionaram os suspeitos, que afirmaram que as peças encontradas pertenciam a um veículo Golf que estava em uma mecânica, próxima ao bairro Pioneiro. Os brigadianos se deslocaram até lá e encontraram o outro veículo, também clonado.

A polícia suspeita que os homens estejam envolvidos com a disputa entre facções por pontos de tráfico de drogas na Zona Norte. Segundo informações preliminares da Brigada, eles estariam se preparando para matar o integrante de um grupo rival em um estabelecimento comercial do bairro Pioneiro, utilizando o carro encontrado na oficina, e teriam ligação com os homens que foram presos pela BM com armas escondidas nesta semana.

A ocorrência ainda está em andamento.