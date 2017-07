Vítima reconhece e homem baleado em confronto com a BM é autuado por assalto em Caxias do Sul

Roubo de veículo 10/07/2017 | 20h16 Atualizada em

Preso em flagrante com uma motocicleta roubada horas antes, Diego Ribeiro, 25 anos, foi reconhecido pela vítima e autuado pelo roubo de veículo em Caxias do Sul nesta segunda-feira. O rapaz foi encontrado pela Brigada Militar (BM) durante buscas em possíveis rotas de fuga dos assaltantes. A primeira informação da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), inicialmente, é que Ribeiro seria autuado por receptação de veículo roubado. A certeza da vítima durante o reconhecimento pessoal foi decisivo para a mudança no enquadramento da prisão. O autuado possui três páginas de antecedentes policiais e optou pelo direito de se manifestar apenas em juízo.

O roubo ocorreu na Rua José Fabro, em Ana Rech. A vítima, uma idosa de 60 anos, relata que foi rendida por dois assaltantes por volta das 7h20min, quando abriu o portão para os cachorros saírem. Armados com pistola preta, os criminosos exigiam o dinheiro da festa beneficente ocorrida na casa no sábado. A idosa foi colocada em um sofá e teve as mãos e pés amarrados. Os bandidos queriam abrir o cofre e agrediram a vítima com tapas.

A idosa percebeu que os criminosos tinham diversas informações pessoais dela, como o nome do seu filho. Eles reviraram todos os cômodos da casa e recolheram diversos objetos, como televisores, joias, roupas e calçados, além de um automóvel Strada e uma motocicleta Kawasaki. Após a fuga dos criminosos, a idosa acionou o 190. Minutos mais tarde foi informada que um suspeito havia sido preso e a motocicleta recuperada.



Os criminosos foram localizados pela BM na Travessão Henrique D'avila, no Nossa Senhora da Saúde, próximos a um Palio cinza escuro estacionado. Ao avistar a viatura, o trio sacou armas de fogo e houve confronto. Dois deles conseguiram retornar para o Palio e fugir. O terceiro, Diego Ribeiro, foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e preso em flagrante. Um revólver calibre .38, com numeração raspada e três cartuchos deflagrados, foi aprendido com o detido.



Na delegacia, a idosa reconheceu Ribeiro como sendo o assaltante que a rendeu e a agrediu com tapas. A vítima também identificou alguns dos objetos aprendidos pela BM com o criminoso. Apesar do relato de confronto e da apreensão do revólver com cartuchos deflagrados, Ribeiro não foi indiciado por tentativa de homicídio contra os policiais militares. O registro do flagrante será encaminhado para investigação da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec).