Após assalto a residência, homem é preso com motocicleta roubada em Caxias do Sul

Insegurança 10/07/2017 | 12h03 Atualizada em

CORREÇÃO: a informação inicial era que o homem preso havia participado do assalto. No entanto, ele foi autuado pelo crime de receptação. A informação incorreta permaneceu publicada entre 12h03min e 16h02min.

Um homem de 25 anos foi preso e uma moto foi recuperada após um roubo a residência em Ana Rech, na manhã desta segunda-feira, em Caxias do Sul. O veículo foi recuperado após confronto com o suspeito, que estava no local onde a moto foi localizada, no Travessão Henrique Davila. Outros dois homens fugiram do cerco policial.



Leia mais

Ladrões tentam roubar caixa eletrônico nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias

Homem de 54 anos é morto ao tentar apartar briga, em Garibaldi



O roubo na moradia ocorreu por volta das 7h30min, na Rua José Fabro. Conforme a ocorrência policial, a dona da casa foi abrir o portão da casa quando foi abordada por quatro homens. Eles levaram uma caminhonete Fiat Strada, uma moto Kawasaki, televisores, um cofre com R$ 5 mil, peças de roupas, entre outros.



Por volta das 10h, a Brigada Militar localizou a moto roubada no Travessão Henrique Davila. Três homens estavam no local e houve confronto com a polícia. Dois deles conseguiram fugir. Um terceiro suspeito de 25 anos levou um tiro de raspão na cabeça, foi encaminhado ao hospital e foi conduzido ao sistema penitenciário. Conforme a Polícia Civil, ele será investigado pelo crime de receptação de veículo.