50 novos policiais começam a atuar em Caxias do Sul nesta quarta-feira

A Brigada Militar de Caxias do Sul recebe a partir desta quarta-feira o reforço de 50 novos policiais. Eles fazem parte do grupo de 1.018 alunos que se formou na última semana, em Porto Alegre. Nesta terça-feira, os brigadianos se apresentaram na sede do 12º BPM. Durante todo o dia, os novos policiais vão receber instruções sobre os indicadores de criminalidade e conhecer pontos críticos da cidade.

Bento Gonçalves, Farroupilha, Gramado e Vacaria também receberam novos policiais. Ao todo, são 96 servidores destinados à região da Serra pelo Governo do Estado. Neste primeiro momento, os brigadianos farão um estágio de 60 dias nessas cidades. Após esse período, saberão em quais regiões vão ficar em definitivo.

Durante esta terça-feira, os novos brigadianos receberam instruções sobre indicadores de criminalidade da região Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Cerca de 70% dos 1.018 novos policiais formados ficarão na Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim, a maior parte dos policiais do interior que foram cedidos para o reforço do policiamento na Capital retornarão para os municípios onde estão lotados até o final do mês. A Serra cedeu 31 PMs, nenhum de Caxias.