Quase 100 policiais militares chegam à Serra nesta segunda-feira

Policiamento 24/07/2017 | 13h26 Atualizada em

Na tarde desta segunda-feira começam a chegar à Serra Gaúcha os policiais militares que se formaram na semana passada. Ao todo, serão 96 policiais nos cinco municípios que são sedes de batalhões na região. Eles farão um estágio operacional nessas cidades por 60 dias. Só depois disso será confirmado em quais municípios os servidores ficarão definitivamente. As informações são da Gaúcha Serra.



Nessa fase do estágio, virão para Caxias do Sul 50 policiais. Outros 20 serão destacados para Bento Gonçalves, 10 para Farroupilha, oito para Vacaria e oito para Gramado. Eles devem começar a atuar no policiamento entre esta terça e quarta-feira.



Cerca de 70% dos 1.018 novos policiais ficarão na Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim, a maior parte dos policiais do interior que foram cedidos para o reforço do policiamento na Capital retornarão para os municípios onde estão lotados até o final do mês. A Serra cedeu 31 PMs, nenhum de Caxias.