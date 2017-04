Filho do prefeito de Vacaria tem alta do hospital após ser baleado em assalto

Insegurança 28/04/2017 | 13h34 Atualizada em

O filho do prefeito Amadeu Boeira, de Vacaria, que foi vítima de um assalto no apartamento onde mora na Avenida Militar na noite de quinta-feira, teve alta do hospital nesta sexta e passa bem. O jovem de 17 anos foi abordado por volta das 23h na entrada do prédio onde mora por três assaltantes. Ele reagiu e foi baleado no ombro.

O jovem foi internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e, posteriormente, liberado. Conforme o prefeito, ele passa bem e ainda vai precisar passar por uma cirurgia no ombro. Boeira também informa que o filho sofreu um corte de faca no pescoço, mas sem gravidade.

De acordo com o delegado Carlos Alberto Defaveri, enquanto a vítima era rendida com um revólver calibre 38 por um dos assaltantes, os outros dois roubavam os seus pertences. Os ladrões levaram um par de tênis, a mochila, um celular e R$ 87.

Na saída do apartamento, o jovem estava com dois dos ladrões já do lado de fora e um, que estava com o revólver, ainda estava dentro do apartamento. A vítima, então, fechou a porta com esse assaltante ainda do lado de dentro. Nesse momento, conforme a Polícia Civil, o criminoso, de 22 anos, atirou através da porta e atingiu o ombro do jovem.

Os ladrões fugiram, mas foram detidos pouco depois pela Brigada Militar. Foram presos em flagrante o atirador, identificado como João Henrique Guedes da Silva, 22 anos, natural de Novo Hamburgo e com antecedentes por tráfico de drogas; e Antonio Marcos Martins Vieira, 20 anos, de Vacaria. O atirador estava morando havia 15 dias na cidade. O terceiro envolvido tem 17 anos e foi encaminhado ao Ministério Público por ser adolescente.