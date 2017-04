Filho do prefeito de Vacaria é baleado em assalto

Polícia 28/04/2017 | 09h11 Atualizada em

O filho do prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira (PSDB), foi baleado durante um assalto no final da noite desta quinta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, o menor de 17 anos estava chegando a pé em casa por volta das 23h, quando foi abordado por pelo menos dois homens. Com uma arma apontada para a cabeça, ele teria sido obrigado a levar os criminosos para dentro do apartamento. Na ocorrência, o adolescente diz que, na saída, teria reagido e foi atingido com um tiro no braço. Pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia e a vítima foi encaminhada para atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.

Nas buscas, a Brigada Militar (BM) localizou os homens que participaram do assalto, sendo um menor de idade. Eles confessaram o crime e, com eles foram encontrados uma arma calibre 38, o celular da vítima, R$ 87 e uma mochila com um tênis que pertenciam ao filho do prefeito. Os bandidos foram encaminhados para a delegacia. O menor está internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira aguardando por cirurgia - o hospital não quis informar o seu estado de saúde. Os nomes dos criminosos não foram divulgados pela polícia.