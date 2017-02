Laudo confirma estupro de menina de nove anos em Bento Gonçalves 

Violência 14/02/2017 | 13h21 Atualizada em

O exame médico de uma menina de nove anos que relatou ter sido vítima de violência sexual no início de fevereiro em Bento Gonçalves confirma o estupro. A Polícia Civil agora investiga quem foram os autores do crime. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Brigada Militar efetuou mais de 9 mil prisões na Serra em 2016

Hackers bloqueiam dados de sindicato de indústrias de Caxias do Sul

Polícia diz que quatro espancaram homem por supostamente pisar em gato em Caxias do Sul



O estupro ocorreu no último dia 1º de fevereiro. Na ocasião, a Brigada Militar recebeu, por volta das 16h45min, uma ligação avisando que uma menina estava chorando e pedindo socorro na rua. A menina relatou aos policiais que foi abordada enquanto caminhava na calçada por um casal em um carro. Eles deram voltas e, segundo o relato da criança, ela sofreu abuso sexual dentro do veículo e, depois, foi deixada em outro local.

Uma avaliação com perito psíquico em Porto Alegre também gerará um laudo que vai subsidiar o inquérito policial. O procedimento é realizado no Centro de Atendimento Infanto Juvenil (Crai) na capital, o único que dispõe desse serviço no Estado.

A comunidade pode auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores do estupro. O contato pode ser feito com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Bento Gonçalves, por meio do número (54) 3454-2899.