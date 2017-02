Brigada Militar efetuou mais de 9 mil prisões na Serra em 2016

Combate a criminalidade 13/02/2017 | 17h29 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) efetuou mais de 9 mil prisões na Serra em 2016. O levantamento do Serviço de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO), que abrange 66 municípios, foi divulgado na tarde desta segunda-feira. O dado foi apresentado como a comprovação de que a BM segue cumprindo com suas funções constitucionais em prol da Segurança Pública.

Leia mais

Polícia Civil conclui que taxista foi assassinado durante um assalto em Caxias

Jovem que confessou ter matado a ex-namorada em Caxias é indiciado



No total, foram 9.457 detenções. Destas, 1.339 são relativas ao tráfico de entorpecentes, que é apontado como motivador de outros crimes — como roubo a pedestre e homicídios.

Na região, ainda foram capturados 1.022 foragidos e apreendidas 596 armas de fogo. O CRPO ainda reitera as prisões repetidas de criminosos reincidentes como um problema para a redução dos índices de criminalidade.