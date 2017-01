Em 30 dias, vítima de latrocínio em São Leopoldo, já havia sido assaltada outras duas vezes

Insegurança 06/01/2017 | 19h05 Atualizada em

O garibaldense Ari Romio, 58 anos, morto em um assalto na tarde de quinta-feira em São Leopoldo, já havia sido vítima de criminosos em outras duas ocasiões. A sequência de roubos, que aconteceram entre o Natal e o começo de janeiro em Caxias do Sul e na Região Metropolitana do Estado, teria incomodado o agricultor. Conforme um familiar, que pede para não se identificar, Romio já havia dito que em uma próxima abordagem de bandidos iria reagir.

Leia mais:

Casal é preso com 279 pedras de crack no Centro de Caxias do Sul

Brigada Militar captura suspeitos de homicídio em Farroupilha

Identificado homem encontrado morto no interior de Carlos Barbosa



Os primeiros dois assaltos em que o morador de Garibaldi foi vítima aconteceram exatamente como no último: no momento em que descarregava hortifrutigranjeiros de sua produção, criminosos armados o abordaram e roubaram uma quantia de dinheiro.

Romio foi sepultado nesta sexta-feira no Cemitério de São Miguel, em Garibaldi. Foto: Reprodução / Divulgação

Na tarde de quinta-feira, Romio entregava produtos em um mercado na Rua das Papoulas, no bairro Vila Brás, em São Leopoldo. Segundo testemunhas, dois bandidos exigiram que ele entregasse a chave do caminhão e também dinheiro. A vítima teria negado e entrado em luta corporal com um dos assaltantes. Romio foi baleado na cabeça e morreu a caminho do hospital.

O agricultor foi sepultado na sexta-feira no Cemitério de São Miguel, na localidade de Linha São Miguel, onde residia com os pais. Ele deixa dois filhos.

A Polícia Civil de São Leopoldo ainda trabalha para identificar os criminosos, que fugiram numa motocicleta. O veículo foi encontrado próximo ao local do crime. Até as 19h desta sexta-feira, a dupla não havia sido localizada.