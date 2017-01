Após um mês internado, homem baleado em saída de festa morre no Hospital Pompéia, em Caxias

Polícia 15/01/2017 | 13h56 Atualizada em

Henrique dos Santos Macedo, 30 anos, que estava hospitalizado desde o dia 10 de dezembro de 2016, após ser baleado ao sair de uma festa no bairro Cinquentenário, morreu na madrugada deste domingo em Caxias do Sul.

De acordo com a Brigada Militar, Macedo deixou a boate, que fica na Rua Osmar Meleti, por volta das 5h30min, e foi alvejado por suspeitos que estavam em um Golf. De dentro do veículo, eles atiraram contra o homem, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Pompéia, onde estava internado desde então.



Leia mais

Homem leva três tiros ao sair de casa noturna em Caxias do Sul

Após primeiro fim de semana, força-tarefa na Estação Férrea divide opiniões em Caxias

Criança de dois anos morre em acidente no interior de Vacaria



No mesmo dia, três suspeitos foram detidos pela polícia no bairro Reolon com o Golf utilizado na tentativa de homicídio. Na ocasião, a polícia informou também que imagens de câmeras de vigilância de uma empresa próxima ao local do crime devem ajudar na investigação.



Segundo a Brigada Militar, ele tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.



Com a morte de Macedo, o ano de 2016 chega a 150 assassinatos, já que o crime ocorreu em dezembro.