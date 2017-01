Criança de dois anos morre em acidente no interior de Vacaria

Tragédia 15/01/2017 | 10h20 Atualizada em

Um capotamento no interior de Vacaria resultou na morte de uma criança de dois anos no final da tarde de sábado. O menino, identificado como Tobias Pilar Batalha, estava em uma Parati branca com a família. O pai, Sérgio de Godoy Batalha, 31 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado.

O acidente ocorreu na estrada da Fazenda da Ramada por volta das 18h30min. A família retornava para casa após aproveitarem o dia próximo ao Rio Telha. O motorista não conseguiu realizar uma curva da estrada de chão batido e capotou. Tobias foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.

A mãe da vítima, Daiane Batalha, também ficou ferida e está hospitalizada. O outro filho do casal também estava no carro, mas saiu ileso do acidente.

O pai apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado no teste do etilômetro. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia. O local do acidente ficaria cerca de cinco quilômetros de onde a família morava.