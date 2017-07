Rua de Caxias do Sul tem cratera aberta há quase dois meses 

Infraestrutura 26/07/2017 | 14h35 Atualizada em

Uma cratera está aberta há quase dois meses na Rua Carlos Mauri, esquina com Pedro Reimondi, no bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul. A pista cedeu no dia 8 de junho, quando um temporal atingiu a Serra e destruindo, por exemplo, parte do distrito de Vila Oliva, no interior do município. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Prefeitura flagrou 50 vans clandestinas desde o início do ano em Caxias

Prefeitura pode encerrar convênio que atende crianças carentes em Caxias



Pelo trecho passa uma galeria, cuja parede caiu devido ao grande volume de chuva. De acordo com moradores, funcionários da Secretaria de Obras avaliaram os problemas nos dias seguintes, mas, segundo os relatos, eles disseram que os esforços estavam concentrados em recuperar Vila Oliva. Apesar da maior parte da infraestrutura pública do distrito já recuperada, as máquinas ainda não apareceram para o conserto da galeria.



De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho depende de uma máquina que não está disponível no momento. A equipe de saneamento da pasta deve realizar uma limpeza da estrutura e depois fazer o conserto. O trecho está sinalizado, mas a secretaria não deu prazo para o início das obras.