Prefeitura flagrou 50 vans clandestinas desde o início do ano em Caxias 

A Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul flagrou 50 vans clandestinas e 100 motoristas não cadastrados desde o início do ano. São veículos e condutores não autorizados a transportar passageiros por não se enquadrarem na legislação municipal ou nas regras da secretaria. As informações são da Gaúcha Serra.



Entre as situações identificadas, estão motoristas até então legalizados que excederam cinco pontos na carteira devido a multas. Atualmente, esse é o limite por lei para atuar no serviço. Quem ultrapassa a pontuação fica proibido de realizar o curso de transporte escolar e se torna clandestino. A ampliação desse limite para 15 pontos foi uma das exigências da manifestação realizada na terça-feira por proprietários e motoristas de vans em frente à prefeitura.

De acordo com o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, no entanto, o município discorda da alteração na lei para ampliar a pontuação porque isso permitiria aos motoristas cometer até duas multas gravíssimas. Como esses motoristas transportam crianças, o entendimento, de acordo com o secretário, é de que seja esperado dos condutores a menor quantidade de multas possível e não o aumento da tolerância. Ao serem identificadas, as vans clandestinas são apreendidas, e os motoristas, atuados.