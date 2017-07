Incêndio destrói moradia no bairro Mariani em Caxias do Sul

Ocorrência 19/07/2017 | 18h20 Atualizada em

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma moradia onde moravam 12 pessoas em Caxias do Sul. A ocorrência foi na tarde desta quarta-feira no bairro Mariani. Pelo menos três caminhões foram acionados para controlar as chamas - e um deles precisou retornar ao quartel para recarregar água, tamanha proporção do incêndio.



A casa de número 397 fica na Avenida Rachel Caliari Graziottin, próximo à igreja do bairro. A ocorrência iniciou por volta das 17h30min. As causas do incêndio não estão esclarecidas, mas suspeita-se do uso de aquecedor.



— Nós não sabemos o que aconteceu, mas pelo menos todos conseguiram sair em tempo — lamenta um dos moradores, Fabiano Hoffmann.



A família residia há 14 anos no mesmo endereço. A casa era mista: parte construída com alvenaria, e outra parte de madeira.