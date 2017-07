Homem morre após cair de prédio na área central de Caxias 

Queda 19/07/2017 | 17h13 Atualizada em

Um homem de 30 anos morreu após cair do oitavo andar de um prédio na Rua Bento Gonçalves, na área central de Caxias, na tarde desta quarta-feira. O imóvel fica entre as ruas Visconde de Pelotas e Garibaldi.

De acordo com a Brigada Militar, o apartamento do qual teria ocorrido a queda estava vago, porém, pertencia à família do homem. O trânsito da Bento ficou parcialmente interrompido.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias que levaram à queda e não descarta a hipótese de suicídio.