Cão da BM de Caxias do Sul ganhará memorial

O corpo do cão policial da Brigada Militar de Caxias do Sul, morto neste sábado, será cremado em São Leopoldo. As cinzas de Dick retornarão a Caxias e ficarão em uma urna no canil do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) até que um memorial em sua homenagem seja construído. A intenção da BM é também fazer uma estátua do cão.

— A ideia é deixar as cinzas no canil até que seja construído um memorial. O Dick foi um cão diferenciado. Era o símbolo da dedicação, fidelidade e amor ao trabalho. Ele certamente vai deixar muita saudade — define o major Jorge Emerson Ribas, comandante do 12º BPM.

As bandeiras do Brasil, Estado e do Munícipio e a flâmula do comandante do batalhão estão a meio mastro em sinal de luto pela morte do cão. Elas ficarão assim até a próxima segunda-feira.

Dick atuou por nove anos na BM de Caxias do Sul.