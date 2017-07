Cão policial mais popular da BM de Caxias morre neste sábado

Luto 15/07/2017 | 13h52 Atualizada em

O mais popular cão policial do canil do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul morreu na manhã deste sábado. Dick, como o pastor alemão era conhecido entre a comunidade policial, estava aposentado da rotina diária de apresentações e acompanhamento do efetivo desde o começo deste ano. Com complicações de saúde - consequência dos 11 anos de idade, ele havia sido adotado por um companheiro da Brigada Militar. Dick seguia morando e recebendo o carinho da equipe do 12º BPM.



O mascote se tornou famoso em Caxias do Sul por participar de vários projetos sociais, marcando presença em apresentações em escolas e atividades com crianças com deficiência. De acordo com relato do seu adestrador, sargento Mariosan Gonçalves da Rosa, bastava um comando para ele mostrar sua imponência nas ruas, em rebeliões nos presídios, em manifestações, e entre outras várias operações em que Dick atuava.



As bandeiras do Batalhão ficarão em meio mastro até segunda-feira para prestar homenagem ao companheiro policial. A intenção, segundo major Jorge Emerson Ribas, comandante do 12º BPM, é cremar o corpo do cão e manter as cinzas no canil.