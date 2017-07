Abalroamento deixa um ferido leve na ERS-122, em Caxias do Sul

Trânsito 02/07/2017 | 20h22 Atualizada em

Um acidente deixou um homem de 66 anos ferido por volta das 17h30min deste domingo no Km 70 da ERS-122, nas proximidades do Viaduto Torto, em Caxias do Sul.



Leia também:

Procurado é preso em Canela

Jovem é preso por roubo a loja em Gramado

RGE apresenta proposta para evitar que árvores caiam sobre redes elétricas em Caxias do Sul



Segundo informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, que atendeu a ocorrência, um Palio tentava entrar em um posto às margens da rodovia quando foi abalroado por um Versailles que seguia pela estrada.



O condutor do Palio teve lesões leves e foi conduzido ao Pronto-Atendimento 24 Horas.