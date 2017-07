Procurado é preso em Canela

Segurança 02/07/2017 | 19h02 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) de Canela prendeu, na tarde deste domingo, um homem de 31 anos com extensa ficha criminal e que era procurado pela Justiça.



A prisão aconteceu por volta das 13h30min, durante patrulhamento na Rua do Cipreste, na Vila Miná.



Segundo a BM, ele tem ficha por furtos, roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tentativa de homicídio. Como havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Canela, ele foi preso em flagrante e conduzido ao presídio.