Parklet no centro de Caxias do Sul tem as plantas arrancadas 

Ato de vandalismo 02/05/2017 | 11h07 Atualizada em

Menos de oito meses após ser inaugurado, o primeiro parklet de Caxias do Sul foi alvo de vandalismo na manhã desta terça-feira. A área de convivência e lazer a céu aberto, também chamada de minipraça, fica na Rua Dr. Montaury, em frente à loja Magnabosco. A estrutura, que ocupa o espaço exato de uma vaga de estacionamento, teve as plantas arrancadas.

Conforme taxistas que trabalham em frente ao local, o vandalismo ocorreu por volta das 7h e foi cometido por moradores de rua. Eles fugiram do local e não foram identificados. O atual diretor do Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, diz que o prejuízo é estimado em R$ 1 mil.

– Sou entusiasta do projeto, rego as plantas todos os dias, tiro o lixo, cuido com carinho e gasto para ter isso. Esperamos que não aconteça mais, o vandalismo é o que incomoda, não o fato de serem moradores de rua – lamenta Sehbe.

Ele entrou em contato com a Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul e solicitou o monitoramento da região. O parklet foi desenvolvido em uma parceria entre prefeitura e Neoplann Urbanizações, com custo aproximado de R$ 20 mil.

Implantados em San Francisco (EUA), os parklets são instalados no espaço de uma vaga de carro (2m x 5m). O nome faz trocadilho com o ato de estacionar ("parking", em inglês) e parques ("parks"). Quando foi anunciado o projeto de implantar e regulamentar os parklets em Caxias do Sul, a prefeitura acenou com a expectativa de espalhar minipraças semelhantes por toda a cidade, estimulando o bom convívio no espaço público.

Foto: Roni Rigon / Agencia RBS