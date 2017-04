Sindicalista atropelado durante manifestações em Caxias do Sul é transferido para a UTI

Greve 29/04/2017 | 11h58 Atualizada em

Está na UTI do Hospital Unimed, em Caxias do Sul, o homem de 66 anos que foi atropelado na manhã de sexta-feira, em Caxias do Sul, durante as manifestações contra as reformas da previdência e trabalhista. Integrante da diretoria doSindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado da Serra (Sintep), Luiz Fernando Subtil Santanna foi atingido por um carro dirigido por uma mulher no acesso à Universidade de Caxias do Sul, onde trabalha como jardineiro há 26 anos. A Brigada Militar foi chamada e foi registrado um boletim de ocorrência.



Leia mais:

Aulas canceladas, ônibus parados e atropelamentos: como foi a greve geral em Caxias do Sul

"A manifestação foi totalmente inoportuna", definiu presidente da CIC de Caxias



Conforme o diretor de administração do sindicato, Ademar Sgarbossa, no momento do acidente Santanna caiu, bateu a cabeça e chegou a ficar desacordado por alguns minutos. Ele foi levado ao Postão 24 Horas e liberado em seguida. À tarde, passou por uma bateria de exames no hospital e ficou em observação. Por volta das 2h da madrugada deste sábado, foi transferido para a unidade de tratamento intensivo. Segundo o hospital, o quadro dele é estável.



Filho do jardineiro, o autônomo Dion Leno Santanna, 36, visitou o sindicalista na manhã de sábado. Ele relata que o pai passou a sexta-feira reclamando de fortes dores de cabeça e apresentando lapsos de memória.

— Os médicos optaram por não operar até que o coágulo que se formou diminua. Ainda não sabemos com que sequelas ele vai ficar — conta o filho.