Duas pessoas são atropeladas durante protestos em Caxias

Greve geral 28/04/2017

Dois manifestantes foram atropelados durante as os protestos em Caxias do Sul na manhã desta sexta-feira, dia de greve geral em todo o país. Os casos aconteceram na Rota do Sol e na entrada da Universidade de Caxias do Sul (UCS) entre as 7h e as 8h. As informações são da Gaúcha Serra.



O primeiro caso ocorreu próximo à Companhia de Desenvolvimento Urbano de Caxias do Sul (Codeca), na Rota do Sol. Uma mulher de 42 anos foi atropelada por um veículo que, segundo testemunhas, furou o bloqueio e fugiu do local. Ela foi socorrida pelo Samu e não teve ferimentos graves.

O segundo caso foi na entrada da UCS, onde um homem de cerca de 60 anos foi atropelado. A condutora do veículo foi contida por vigilantes da Universidade. A Brigada Militar foi chamada. O homem atropelado chegou a ficar desacordado mas, quando a ambulância do Samu chegou, ele já estava consciente.