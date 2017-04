Com a greve geral, pontos de ônibus amanhecem vazios em Caxias do Sul

Protestos 28/04/2017 | 07h59 Atualizada em

Os pontos de ônibus das principais ruas de Caxias do Sul amanheceram praticamente vazios nesta sexta-feira, dia de greve geral em todo o país. Mais uma vez, a população parece ter se programado para os possíveis transtornos provados pelos atos contrários às reformas da Previdência e trabalhistas e à lei da terceirização.



Poucas pessoas circularam pelo Centro por volta das 7h30min. A auxiliar de limpeza Simone Guimarães era uma delas. Diariamente, ela utilizada o ônibus TR01 para se deslocar até a EPI Floresta e seguir até Forqueta, onde trabalha. Nesta sexta-feira, sem ônibus no bairro Jardim América, onde mora, decidiu ir a pé até a Estação Ópera, na Rua Pinheiro Machado, com esperança de encontrar algum veículo do transporte coletivo.

— Eu vim a pé do bairro Jardim América achando que iria ter ônibus. Mas fiquei sabendo no caminho que estava tudo parado. Agora vou esperar a minha chefe, porque não tem como ir a pé — disse.



O promotor de vendas Tiago Trindade também foi afetado pela falta de transporte coletivo manhã gelada. Ele saiu às 5h30min do bairro Desvio Rizzo e caminhou durante duas horas até chegar ao Centro. A intenção era seguir para o bairro Pioneiro, mas ele iria ficar fazendo alguns serviços pelo Centro devido à falta de ônibus.

— Eu sai mais cedo para poder trabalhar. Mesmo com o frio, decidi vir.



Na EPI Imigrante, menos de 10 pessoas aguardavam a normalização do serviço no lado de fora da estação por volta das 8h.



A expectativa é de que os ônibus do transporte coletivo voltem a circular a partir das 9h. Confira outras informações sobre a greve geral e veja quais são os pontos de bloqueio nesta manhã.