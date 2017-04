Um terço das escolas municipais de Caxias já cancelou as aulas desta sexta devido à greve geral

Paralisação 27/04/2017 | 14h50 Atualizada em

Cerca de 33% das escolas municipais de Caxias do Sul, o que representa um total de 29 escolas, vão aderir a greve geral em protesto a Reforma de Previdência nesta sexta-feira. Os colégios particulares católicos da cidade também decidiram participar da paralisação. As informações são da Gaúcha Serra.

O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) vai estar funcionando normalmente. Portanto, as aulas e o setor administrativo da instituição não serão afetados pela greve. A Universidade de Caxias do Sul (UCS), decidirá na tarde desta quinta-feira se fará ou não à greve.



Confira quais escolas municipais de Caxias do Sul vão aderir à paralisação

1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Italo João Balen - Recupera a aula dia 21/12/2017

2 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Goncalves da Silva

3 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belizário Peteffi - Recupera a aula dia 21/12/2017

4 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos - Reupera a aula dia 21/12/2017

5 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis - Terá aula até o intervalo

6 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola - Recupera a aula dia 16/10/2017

7 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Basílio Tcacenco - Recupera a aula dia 21/12/2017

8 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança - Fará paralização parcial

9 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Morelli - Recuperar a aula dia 21/12/2017

10 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Caldas Júnior - Recupera a aula dia 21/12/2017

11 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Abramo Pezzi - Recupera a aula dia 21/12/2017

12 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre João Schiavo - Recupera a aula dia 20/12/2017

13 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Engenheiro Mansueto Serafini

14 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil - Recupera a aula dia 22/12/2017

15 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Fioravante Webber - Recupera a aula dia 21/12/2017

16 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antônio Vieira - Recupera a aula dia 24/06/2017

17 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio - Recupera a aula dia 21/12/2017

18 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Rubem Bento Alves - Recupera a aula dia 16/06/2017

19 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini - Terá aula até as 10h e na parte da tarde até as 16h

20 - Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio - Recupera a aula da manhã dia 13/05/2017 e a aula da tarde dia 29/04/2017

22 - Escola Municipal de Ensino Fundamental São Vitor - Recupera a aula dia 20/12/2017

23 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves - Terá aula até as 10h e na parte da tarde até as 16h

24 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia - Recupa a aula dia 21/12/2017

25 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Erny de Zorzi - Recupera a aula dia 21/12/2017

26 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Secco - Recupera a aula dia 22/12/2017

27 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Secco Senador Teotônio Vilela - Recupera a aula dia 21/12/2017

28 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Engenheiro Dario Granja Sant Ana - Recupera a aula dia 23/09/2017

29 - Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Alencar

Confira também quais colégios particulares católicos vão aderir à paralisação:

1 - Colégio La Salle Carmo

2 - Colégio Madre Imilda

3 - Colégio São João Batista

4 - Colégio São José

5 - Colégio São José do Capivari

6 - Colégio São Carlos

7 - Colégio Murialdo de Ana Rech

8 - Colégio Murialdo Centro

9 - Escola Fundamental Jesus Bom Pastor (Pastorinhas)

10 - Escola Santa Maria Goretti