Boato sobre o jogo Baleia Azul assusta pais, estudantes e professores de escola em Caxias

Um boato divulgado por um morador do bairro Serrano e que ganhou força no Whatsapp trouxe transtornos para a comunidade da Escola Municipal Professora Marianinha de Queiróz, no bairro São Cristóvão, em Caxias do Sul. Na manhã desta quarta-feira, o homem informou a conhecidos que crianças da escola haviam passado mal após comerem balas envenenadas e que várias ambulâncias haviam sido deslocadas para os primeiros socorros. Em seguida, moradores da comunidade começaram a divulgar mensagens sobre o suposto envenenamento pelas redes sociais relacionando o caso ao perverso jogo da Baleia Azul, que estimula a automutilação e o suicídio.



Perto do meio-dia, a informação chegou ao Whatsapp da direção da escola. Logo em seguida, vários pais começaram a telefonar para o colégio apavorados com a informação.



— Recebemos mais de 15 telefonemas de mães muito assustadas. Tivemos que esclarecer que era tudo mentira — indigna-se a diretora da escola, Mariluci Marcello.



O homem que espalhou o boato foi procurado pela direção.



— Ele não negou que era o autor e disse que apenas ouviu falar. Foi muita irresponsabilidade da parte dele. Vamos registrar ocorrência contra esse senhor ainda hoje na polícia — diz Mariluci.



As professoras também tiveram que tranquilizar os 520 alunos da escola durante as aulas.



Nesta semana, em Farroupilha, o caso de um adolescente que fez parte do jogo Baleia Azul despertou o sinal de alerta em pais e na comunidade escolar sobre uma possível onda de casos na cidade e região. A mãe do jovem envolvido procurou a Polícia Civil. A denúncia trouxe à tona outros relatos que chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar da cidade.