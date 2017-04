Após adolescente ser vítima do jogo 'Baleia Azul', Conselho Tutelar de Farroupilha emite alerta 

Perigo na internet 25/04/2017 | 15h08 Atualizada em

Após o aumento no número de adolescentes que participam do desafio "Baleia Azul", em Farroupilha, o Conselho Tutelar emitiu um alerta para chamar a atenção contra possíveis casos do jogo suicida na cidade. O caso mais recente trata-se de um menino de 14 ano que teria acessado a página: o garoto pretendia cumprir as provas perigosas e até cometer o suicídio.

Conforme o conselheiro Dilço Batista Rodrigues, todos os caso que chegam até o órgão são acompanhados de perto. Os adolescentes, inclusive, são encaminhados para atendimento com assistentes sociais, psicólogas e psiquiatras. Além disso, os pais são orientados a restringir qualquer tipo de acesso a internet dentro e fora de casa.

— Nos impressiona o aumento no número de casos e por isso estamos buscando estratégias capazes de banir a prática desse desafio no município. O alerta é para que as famílias e escolas fiquem atentas ao comportamento destes jovens e tentem identificar a presença do jogo o quanto antes — explica Rodrigues.

O conselheiro também acredita que a curiosidade despertada com frequentes notícias sobre o desafio 'Baleia Azul' pode ter provocado o aumento nos registros.

— O adolescente está sempre conectado e é óbvio que muitos se deixam influenciar por conteúdos como o deste jogo. O que precisamos é que os pais fiquem atentos, controlem o tempo, o que o filho faz na internet e converse sobre os perigos da plataforma. Somente assim vamos prevenir que este desafio se dissemine cada dia mais — acredita Rodrigues.

Foi justamente por conhecer o formato do jogo que a família do garoto de 14 anos, que tem o nome preservado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conseguiu evitar o pior. De acordo com o delegado Rodrigo Morale, a princípio, colegas e professores do garoto haviam estranhado a mudança de comportamento dele e, então, alertado a mãe do adolescente, que já tinha conhecimento sobre o desafio. A mulher procurou a polícia na tarde de segunda-feira.

— Pretendo ouvir o menino nos próximos dias para iniciar uma investigação. Sabemos que é uma rede bem fechada, mas a ideia é chegar até os organizadores do jogo. Enquanto isso, os pais precisam ficar em estado de alerta sempre — afirma Morale.

Apesar de ainda não ter se automutilado, uma das regras do desafio, o adolescente já estava se isolando dos amigos e, inclusive, se despedindo. Depois do aviso da escola, a mãe também observou mudanças no comportamento do garoto. De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionado sobre a participação no desafio, o adolescente teria dito que não queria mais viver e pensava em tirar a própria vida. Ele também confirmou que havia sido convidado por um colega para participar do jogo.

O Conselho Tutelar também orienta que todos os casos suspeitos sejam denunciados: o registro de ocorrência é essencial para uma investigação mais aprofundada. O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA), ligado a Policia Civil, e o Ministério Público também já estão em alerta.



SAIBA COMO IDENTIFICAR AS MUDANÇAS PROVOCADAS PELO DESAFIO

- Falar sobre morte e suicídio, mesmo que indiretamente, como vontade de "sumir", "desaparecer", "ir embora";

- Isolamento (afastar-se da família, dos amigos);

- Perda do interesse em atividades que costumava fazer;

- Perda do interesse nas pessoas;

- Mudança no hábito de sono (insônia ou aumento das horas dormidas);

- Mudanças dos hábitos alimentares (perda ou aumento de apetite);

- Irritabilidade, crises de raiva;

- Piora no desempenho escolar;

- Recusa a ir à escola;

- Comportamentos autodestruitivos (automutilação, uso de álcool e drogas, exposição a situações de riscos);

- Ter tentativas de suicídios anteriores;

- Mudanças de comportamento em geral;

- Em pessoas que vem com quadro depressivo, melhora repentina (podem simular melhora para conseguir executar o ato suicida);

- História de suicídio ou tentativa de suicídio na família;

- Diagnóstico prévio de doença mental;

- Exposição à violência;

- Situação de bullyng;

- Abuso sexual prévio ou recente;

- Postagem de baixo-autoestima nas redes sociais;

- Interesse anormal por filmes de terror, passando horas assistindo;

- Preocupações repentina com mortes, morrer e violência.

*Fonte: Conselho Tutelar de Farroupilha