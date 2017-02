Secretário de Saúde de Caxias pretende implantar medicina on-line nas UBSs em até 60 dias 

Saúde pública 10/02/2017 | 13h33 Atualizada em

Um modelo de consulta entre médicos de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e especialistas via aplicativo on-line em relação a casos específicos de pacientes poderá ser implantado em até 60 dias em Caxias do Sul. Conforme o secretário de Saúde do município, Darcy Ribeiro Pinto Filho, o objetivo é desafogar a procura no centro de especialidades médicas da cidade. As informações são da Gaúcha Serra.



O sistema vai permitir que médicos das UBSs tirem dúvidas via aplicativo de troca de mensagens com especialistas que estarão de sobreaviso. Dependendo do caso, o médico poderá efetuar o tratamento no próprio posto de saúde, sem necessidade de encaminhamento a uma unidade superior. É um processo semelhante ao tele-saúde existente no Estado, que funciona através de contato telefônico.

No caso de Caxias, conforme o secretário, a ideia é aplicar o conceito de tele-medicina a um modelo on-line e com maior proximidade entre os médicos e a comunidade. Segundo ele, a prática é amparada pelo Conselho Federal de Medicina. Nos próximos dias, o secretário pretende conversar com os próprios profissionais do município, que já atuam no Centro de Especializado de Saúde, para avaliar a possibilidade de esses médicos entrarem na escala de sobreaviso para o sistema de mensagens.

Outra possibilidade seria um convênio com uma instituição na cidade. A secretaria da Saúde está levantando os dados de atendimento no centro de especialidades para identificar quais são os especialistas mais necessários neste modelo de tele-medicina em Caxias.