Vereadores querem informações sobre possível parentesco envolvendo CCs na prefeitura de Caxias

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul quer esclarecimentos sobre secretários, cargos em comissão com vinculações de parentescos com vereador e se possuem relação com prestadores de serviços do poder público municipal. Foi aprovado nesta quinta-feira, por unanimidade, um pedido de informações ao Executivo, que terá 30 dias para enviar as respostas.



Os autores são: Adiló Didomenico (PTB), Alberto Meneguzzi (PSB), Edi Carlos Pereira de Souza (PSB), Elói Frizzo (PSB), Flavio Cassina (PTB), Paulo Perico (PMDB), Rafael Bueno (PDT), Ricardo Daneluz (PDT) e Velocino Uez (PDT).



O período de referência dos questionamentos conta de 1º de janeiro de 2017, ou seja, desde a posse de Daniel Guerra e Ricardo Fabris de Abreu (ambos do PRB), como prefeito e vice.



É perguntado, por exemplo, qual o parentesco do vereador Chico Guerra (PRB), líder do governo e irmão do prefeito Daniel Guerra (PRN), e de Patricia Toniazzo Zawadski com o recém-nomeado coordenador de Governo, Petter Campagna Kunrath, e com Fabiola Toniazzo Zawadski Kunrath. Também é questionada a relação de parentesco de Gustavo Felippi, assessor de Gabinete,e de Marcelly de Souza Paes Felippi, diretora de Departamento.



A íntegra do requerimento:

:: Qual relação de parentesco do vereador Chico Guerra e da Sra. Patricia Toniazzo Zawadski com o recém-nomeado Coordenador de Governo Petter Campagna Kunrath e da Sra. Fabiola Toniazzo Zawadski Kunrath?

:: Qual relação de parentesco dos recém-nomeado Gustavo Felippi, assessor de Gabinetee Marcelly de Souza Paes Felippi, Diretora de Departamento?

:: Que seja informado à Câmara de Vereadores, se há no Poder Executivo Municipal, secretários (as), cargos em comissão ou função gratificada, pessoa com parentesco até terceiro grau, com vereadores ou cargos em comissão da Câmara Municipal ou com o prefeito, vice-prefeito ou cargos em comissão do Poder Executivo;

:: Em havendo, nominar, indicando cargo ou função, lotação e data de nomeação ou posse, grau de parentesco e indicar nominando o parente;

:: Qual grau de escolaridade do diretor-executivo Renato Nunes (ex-vereador do PR) e dos secretários (as), cargo em comissão ou função gratificada. Enviar cópia dos comprovantes de escolaridade.

:: Quais atividades profissionais e ou participações paralelas em entidades, exercidas pelos secretários, cargos em comissão ou funções gratificadas? Se existirem estas atividades, qual nome das empresas e ou entidades com horários destas atividades e confirmações que não são prestadores de serviços, conveniados ou contratados do poder público municipal?



Questionamentos efetuados pelo Pioneiro



O Pioneiro já havia feito questionamentos ao prefeito sobre algumas relações envolvendo CCs, publicados na edição de 1º de fevereiro. Confira:

Leitores nos relataram duas situações envolvendo CCs. Primeiro, que Petter Campagna Kunrath, coordenador de governo, é casado com a irmã de sua cunhada, a Patrícia, mulher do vereador Chico Guerra. E que Marcelly de Souza Paes Felippi, diretora de departamento, também é de suas relações familiares. O que ela é sua?

Daniel Guerra: É irmã da minha cunhada.



Não se tratam aparentemente de casos de nepotismo, mas na sua visão de nova política, não é incoerente?

Daniel Guerra: Ela (Marcelly), como toda e qualquer pessoa, mandou currículo, teve excelente pontuação. É uma veterinária altamente reconhecida. Nós tínhamos como meta e compromisso da nossa administração que tivéssemos o Centro de Bem-Estar Animal, e em menos de um mês conseguimos implantar, apenas escolhendo uma pessoa de cargo de confiança, com a qualificação correta e no lugar certo. Ela passou pelo crivo como qualquer pessoa. Não contrato realmente amigos. Agora, ela não tem culpa de carregar consigo ter ou ser irmã da minha cunhada. Se eu não olho questão ideológica, religiosa, de opção sexual, eu também não olho se tem, por um azar da natureza, até o mesmo sobrenome que eu. E o Petter, a seleção dele se deu muito antes. Se deu porque ele era meu assessor na Câmara de Vereadores. E ele, como qualquer pessoa, se qualificou para estar aqui, tanto que ele é coordenador de governo. Hoje ele faz parte do comitê de governança, uma posição muito estratégica da administração. É uma pessoa que tem MBA na área dele.