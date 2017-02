Recuperação de trecho da Rota do Sol aguarda análise do setor jurídico do Daer 

Infraestrutura 08/02/2017 | 13h54 Atualizada em

O início da recuperação da Rota do Sol, entre Lajeado Grande e Tainhas, aguarda a análise do setor jurídico do Daer. De acordo com a autarquia, um aditivo ao contrato foi aprovado na manhã de terça-feira pelo Conselho de Administração. A assinatura da ordem de início está prevista para ocorrer assim que o termo receber parecer favorável do jurídico. As informações são da Gaúcha Serra.



A previsão era que a autorização ocorresse até o fim de janeiro, mas, conforme o Daer as obras devem começar em poucos dias, embora não haja prazo fixado. Em janeiro, o diretor-geral do Daer, Rogério Uberti, disse que a recuperação do trecho de 40 quilômetros começa ainda neste verão.

O projeto prevê recapeamento asfáltico, melhorias na drenagem e nova sinalização. A licitação foi realizada em outubro de 2015 e o valor orçado na época era de cerca de R$ 20,6 milhões. Com a demora para o início da obra, o contrato precisou de um aditivo para atualização dos valores.

Conforme Uberti, a obra não começou até agora porque o projeto original estava inadequado e precisou ser 90% modificado. O projeto de recuperação do trecho faz parte do Programa Restauro, executado com recursos do Banco Mundial.