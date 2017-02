Número de senegaleses em Caxias do Sul cai pela metade em um ano 

Imigrantes 08/02/2017 | 13h45 Atualizada em

Cerca de 800 senegaleses moram em Caxias do Sul, conforme estimativa do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM). Em março do ano passado, a cidade tinha 1.500 imigrantes do país africano. Isso significa que, em menos de um ano, houve redução de aproximadamente 50% no número de senegaleses residindo no maior município da Serra Gaúcha. A diminuição tem sido progressiva. Caxias já chegou a abrigar cerca de 3 mil senegaleses. As informações são da Gaúcha Serra.



Conforme a coordenadora do CAM, Irmã Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, mudou a distribuição dos senegaleses na região. Parte deles permanece na Serra ou em cidades próximas, mas deixou Caxias em busca de oportunidades de trabalho. Nessa época, por exemplo, é comum que eles busquem trabalho na colheita da uva, em outros municípios da região, ou da maçã, em Vacaria. Ela diz ainda que, embora ocorra a saída da cidade, os imigrantes continuam chegando em pequenos grupos, movimento explicado pela vinda das famílias dos que já estão instalados na cidade.

A opção por deixar Caxias do Sul também tem se repetido com os haitianos. Hoje, são cerca de 2 mil vivendo na cidade. Em junho de 2015, eram 3 mil. A redução é de 33%. Esses imigrantes estão buscando outros países da América do Sul, como o Chile, em busca de emprego. A população haitiana tem o perfil de preferir empregos formais, diferente dos senegaleses que têm uma cultura ligada ao comércio.