Colisão entre dois veículos deixa três feridos na BR-470, em Garibaldi

14/02/2017

Uma colisão envolvendo um Ford Fiesta, com placas de Garibaldi, e um Peugeot, com placas de Belo Horizonte, deixou três pessoas na manhã desta terça-feira em Garibaldi, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 221 da BR-470, no trevo de acesso à localidade de Garibaldina. Uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico em estado grave.



Conforme a PRF, o Fiesta cruzava a rodovia, por volta das 7h40min, quando foi atingido pelo Peugeot na lateral. A carona do Fiesta, uma mulher de 55 anos, foi socorrida em estado grave. Os demais envolvidos não correm risco de vida. Os nomes deles não foram divulgados. A rodovia foi liberada para o tráfego normalmente.