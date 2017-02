Prefeituras da Serra investem mais de R$ 7,5 milhões no transporte de universitários 

Educação 14/02/2017 | 11h29 Atualizada em

Prefeituras da Serra investem milhões por ano no subsídio ao transporte de estudantes universitários para outras cidades. Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e Carlos Barbosa estão entre os municípios que oferecem passagens gratuitas. As informações são da Gaúcha Serra.

Juntas, as cidades investem mais de R$ 7,5 milhões por ano. As inscrições para novos alunos e recadastramentos estão abertas, já que as universidades retomam as aulas nos próximos dias.



Não são todas as prefeituras que conseguem dar subsídio. Bento Gonçalves, por exemplo, não oferece mais o custeio da passagem. As cidades que investem nos universitários acreditam que é uma forma de manter os jovens nas cidades, evitando que se mudem para cursar uma universidade.Desta forma, apostam também no desenvolvimento econômico.

Confira como funciona o processo nestes municípios:

Farroupilha

A cidade tem duas formas de repasse das passagens para os alunos, por meio da Associação Farroupilhense dos Estudantes Intermunicipais (Afei) ou auxiliando no encaminhamento de alunos para o projeto Passe Livre do governo do Estado.

Quem tem renda familiar de menos de 1,5 salário mínimo, tem direito ao benefício estadual. No ano passado, foram cerca de 115 alunos contemplados desta forma. O prazo para buscar apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para retirar formulários e apresentar a documentação para o Passe Livre vai até 25 de fevereiro. O secretário municipal de Juventude, Sedinei Catafesta, acredita que neste ano o número de estudantes universitários com o passe livre deve aumentar por causa da crise econômica.



— Muita gente perdeu o emprego e diminuiu a renda — aponta.

Além da intermediação com o Estado, a prefeitura doou mais de R$ 1 milhão para subsidiar a Afei. Mais de 520 cadastros já foram feitos neste ano. É mais da metade dos 900 que costumam ser cadastrados por ano. Os estudantes pagam a taxa de inscrição e as passagens são gratuitas. O prazo para novos alunos e recadastros vai até o dia 20 de fevereiro.

Flores da Cunha

A Secretaria Municipal da Educação, Cultural e Desporto de Flores da Cunha registrou a procura de aproximadamente 40% dos alunos que solicitam o transporte estudantil gratuito. São 1.300 alunos cadastrados, conforme média do último ano, repassada pela secretária Ana Paula Zamboni Weber. As inscrições podem ser realizada até o dia 10 de março na prefeitura. De acordo com secretária de educação, do total de R$ 3,5 milhões gastos por ano com transporte escolar, R$ 1,5 milhão são para os universitários. O município cobre 100% da passagem e os alunos recebem cartão carregado com a necessidade do semestre.

Garibaldi

A prefeitura paga 100% do valor da passagem dos estudantes, por meio das associações de transporte universitário da cidade. O único valor cobrado é um contribuição semestral, que varia de R$ 100 a R$ 150, dependendo da associação. O dinheiro é usado para a manutenção das associações, que são sete na cidade, e também para a compra de materiais para as escolas municipais. No ano passado, por exemplo, Garibaldi utilizou o dinheiro para a compra de equipamentos de informática.



O município gastou R$ 1,9 milhão em 2016 com as passagens para os universitários. Só vale para quem escolher cursos que não são oferecidos na cidade. Se a opção do estudante estiver na lista da Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul (Fisul) de Garibaldi, a prefeitura não repassa o valor da passagem. O aluno paga o valor integral. As associações da cidade ainda estão com as inscrições abertas para se cadastrar como beneficiário do transporte universitário intermunicipal.

Carlos Barbosa

A cidade subsidia totalmente os alunos que se deslocam para estudar. O cadastro também é feito nas associações de transporte universitário. Em Carlos Barbosa, são 13. É cobrado dos alunos apenas R$ 50 por semestre, sendo R$ 40 repassados para o município e R$ 10 para a associação. O dinheiro que retornou à cidade no ano de 2016 foi usado para a compra de livros de escolas municipais e neste ano será destinado para a compra de materiais, como lousas e retroprojetores. O município chega a recolher R$ 75 mil por semestre.



Carlos Barbosa gastou no ano passado R$ 3,1 milhões com o subsídio total do valor das passagens para os estudantes. O município também subsidia totalmente os gastos de passagens para universitários naturais da cidade que se mudaram para estudar, mas que voltam para Carlos Barbosa aos finais de semana. É depositado, em todo o quinto dia útil do mês, o valor gasto pelo estudante com passagens para voltar para casa. Porém, é subsidiada apenas uma passagem de ida e uma de volta por semana, somando oito passagens por mês. Gastos que ultrapassem essa média não são reembolsados. As associações estão com as inscrições abertas para cadastro de interessados no transporte universitário até o dia 17 deste mês.