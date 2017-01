Uergs abre vagas para curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Caxias

Processo seletivo 23/01/2017 | 10h42 Atualizada em

A unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), em Caxias do Sul, abriu 40 vagas no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos para ingresso no primeiro semestre de 2017.



Leia mais

Unopar oferece cursos gratuitos de férias em Caxias do Sul

Lei reacende esperança de moradores de Cazuza Ferreira e Juá de anexar distritos a Caxias



O ingresso será via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e, para participar do processo seletivo, o candidato deverá ter feito o Enem 2016. As inscrições no Sisu deverão ser feitas de 24 a 27 de janeiro, somente pela internet, no site sisu.mec.gov.br.



Os bacharéis em Ciência e Tecnologia de Alimentos serão capacitados para atuar na cadeia produtiva de alimentos, que atenderão as demandas locais e regionais, intervindo diretamente nos arranjos produtivos. Com isto, contribuirão para a obtenção de produtos adequados ao consumo e competitivos no mercado, bem como na promoção do desenvolvimento regional sustentável.



Universidade abriu duas novas graduações



Neste ano, a Uergs ofertará 1.485 vagas para cursos de graduação, em 23 unidades no Estado. Todas as informações sobre o número de vagas e turno de oferta dos cursos estão em ww.uergs.rs.gov.br/ingresso2017.