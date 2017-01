Unopar oferece cursos gratuitos de férias em Caxias do Sul

Ensino a distância 23/01/2017 | 10h31 Atualizada em

O Polo Unopar Caxias está oferecendo cursos gratuitos de férias na modalidade de educação a distância (EAD). É uma boa oportunidade para quem pretende se qualificar profissionalmente e ampliar as competências num curto espaço de tempo. Os cursos são destinados para a comunidade em geral e ocorrem na Unopar Polo Caxias do Sul, desta segunda-feira até a próxima sexta-feira, sempre das 19h30min às 21h.



Leia mais

Lei reacende esperança de moradores de Cazuza Ferreira e Juá de anexar distritos a Caxias

Vereadora do PT é a primeira mulher a presidir a Câmara de Nova Roma do Sul



A aula inaugural será uma palestra com a jornalista Christiane Pelajo, ex-apresentadora do Jornal da Globo e atualmente na GloboNews. Ao vivo de São Paulo, ela falará sobre trajetória e sucesso profissional por meio dos estudos.



Os outros cursos abordam temas como a importância do trabalho em equipe, organização de despesas pessoais e melhores meios para procurar um emprego.



Os interessados podem se inscrever através do site do Programa Aprimorar. As vagas são limitadas. Informações pelo telefone (54) 3223.6802



-->