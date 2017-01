Polícia Civil ainda procura por motociclista que atropelou adolescente em Caxias do Sul

Denuncie 18/01/2017 | 17h30 Atualizada em

Segue sem identificação o motociclista que atropelou uma adolescente de 16 anos em Caxias do Sul. O caso ocorreu no loteamento Vitória, região do bairro São Victor Cohab, na madrugada de sábado. Segundo a Delegacia de Trânsito (DT), os agentes ainda estão tentando descobrir quem era o condutor do veículo.

Leia mais

Justiça condena casa noturna de Caxias a indenizar casal agredido por seguranças

Verbas recolhidas em penas alternativas foram investidas nas casas prisionais de Caxias

A adolescente permanece internada em estado grave no Hospital Pompéia. Ela sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Segundo testemunhas, a garota foi atingida quando estava na companhia de amigos. Em seguida, o motociclista fugiu. O nome da vítima é preservado a pedido dos familiares.

O local do acidente é conhecido por ser frequentado por turmas que fazem manobras perigosas com motos apenas para se exibir. Uma informação que ainda está sendo investigada é de que o acidente ocorreu justamente no momento em que um motociclista fazia uma dessas manobras.

Quem tiver informações sobre o caso pode denunciar anonimamente pelo telefone 197, da Polícia Civil.

pelo telefone 197, da Polícia Civil.