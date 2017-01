Polícia procura motociclista que atropelou adolescente e fugiu em Caxias do Sul

Estado grave 15/01/2017 | 15h55 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul investiga quem era o condutor de uma motocicleta que atropelou uma adolescente de 16 anos na madrugada de sábado. O acidente ocorreu no Loteamento Vitória e o autor fugiu sem prestar socorro. Até a tarde deste domingo, a jovem continuava internada em estado gravíssimo no Hospital Pompéia. Ela sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

O crime ocorreu por volta das 4h e a adolescente foi socorrida por populares. O caso foi comunicado por funcionários do Hospital Geral, onde a garota foi levada. A Brigada Militar compareceu na casa de saúde e falou com duas amigas da vítima.

A identidade da vítima é preservada em respeito aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia de Trânsito e quem tiver informações sobre o caso pode denunciar anonimamente pelo telefone 197, da Polícia Civil.