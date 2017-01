Governo Federal promete retomar neste mês parte dos serviços nos cânions da Serra 

Turismo 18/01/2017 | 14h00 Atualizada em

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-Bio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, promete retomar até o fim de janeiro parte dos serviços de apoio dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral. As áreas reúnem dois dos cânions mais conhecidos da região, o Itaimbezinho e o Fortaleza. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Após encerramento de contratos, voluntários se mobilizam para manter visitação de cânions em Cambará do Sul

Apesar da crise, agências de Caxias comemoram vendas de pacotes de viagem



O ICM-Bio arrecada os valores dos ingressos dos visitantes e fica responsável por serviços de apoio, como como limpeza, vigilância, estacionamento e manutenção de trilhas. Em outubro, no entanto, os contratos com as empresas que prestavam os serviços não foram renovados por falta de recursos, segundo o presidente da Associação dos Empreendedores Turísticos de Cambará do Sul (Aeturcs), Paulo Ferretti. A visitação só permaneceu aberta devido à mobilização de voluntários, tanto em Cambará do Sul quanto nos municípios catarinenses vizinhos aos cânions.



Em nota, o ICM-Bio disse que o contrato de limpeza dos parques está em fase de assinatura e vai entrar em vigor até o fim do mês. O contrato de vigilância, segundo o instituto, está em vigor até o dia 1º de abril e será renovado neste ano. Já para a retomada dos outros serviços de apoio operacional, como motoristas e atendimento nas secretarias, ainda é necessário abrir uma licitação.

Juntos, os dois parques recebem mais de 200 mil visitantes por ano.