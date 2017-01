Caxias avalia custos para instalação de prontuário eletrônico no SUS 

Tecnologia 19/01/2017 | 15h02 Atualizada em

Dos três mais populosos municípios da Serra, Caxias do Sul é onde a instalação do prontuário eletrônico na rede pública de saúde está mais atrasada. A viabilização ainda está em análise no município. O setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde avalia custos e procedimentos para que o sistema entre em operação. A equipe vai apresentar as conclusões ao secretário Darcy Ribeiro Pinto na próxima segunda-feira. As informações são da Gaúcha Serra.



Em outubro de 2016, o Ministério da Saúde determinou o prazo de 10 de dezembro para que os municípios implantassem o prontuário eletrônico em toda a rede de atenção básica do SUS. Sob alegação de dificuldades para viabilizar o projeto, a maior parte das prefeituras não cumpriu a definição federal. Em Caxias do Sul, a administração municipal anterior justificou que não tinha os computadores suficientes.

O prontuário eletrônico permite o acesso a dados de exames e consultas de pacientes de forma informatizada. O Ministério da Saúde fornece um programa público para os municípios que abrange a rede de atenção básica. Segundo o Ministério da Saúde, o prontuário eletrônico possibilita também a verificação da disponibilidade de medicamentos e o registro das visitas de agentes de saúde de forma imediata. Além disso, permite que a União confira a destinação dos recursos por parte dos municípios.

Duas outras importantes cidades da Serra iniciaram o processo de instalação do prontuário eletrônico no SUS. Das 12 Estratégias da Saúde da Família (ESF) de Bento Gonçalves, apenas a do bairro Progresso ainda carece da informatização dos prontuários. Nas 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o serviço começa a ser utilizado em fevereiro. O passo seguinte será a implantação na UPA, no pronto-atendimento do bairro São Roque e nas Unidades Especializadas. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, equipes próprias trabalham na adaptação, o que não gera custos ao município.

Em Farroupilha, a prefeitura contratou uma empresa que fornece o sistema de prontuário eletrônico. O processo começou por ESFs de dois bairros, mas o objetivo é expandir e integrar toda a rede pública de saúde, incluindo laboratórios de exames e o Hospital São Carlos. O contrato prevê o fornecimento de tablets para profissionais da saúde e instalação de totens para autoatendimento da população nas unidades de saúde. Além disso, conforme a Associação Pró-Saúde, computadores estão sendo adquiridos para atender especialidades, como a Saúde Mental.