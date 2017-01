Caxias estuda implantar consultoria on-line para médicos nos postos de saúde 

Saúde pública 19/01/2017 | 14h26 Atualizada em

Secretário vai cobrar cumprimento de carga horária dos médicos nas UBSs para diminuir demanda no Postão 24h

O município de Caxias do Sul estuda implantar uma consultoria on-line para médicos nos postos de saúde. A medida tem o objetivo de desafogar o atendimento nas emergências do sistema público de saúde. A consultoria seria feita entre o médico da Unidade Básica de Saúde e um especialista que possa auxiliar em uma questão mais específica. As informações são da Gaúcha Serra.



O secretário municipal de Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, exemplifica:

— Se eu tenho um paciente que suspeito que tenha um infarto do miocárdio, e eu tenho dificuldade em manejar isso, ao invés de eu encaminhá-lo imediatamente a uma unidade de atendimento superior a isso, eu tenho um cardiologista de sobreaviso on-line que poderá dar orientação no caso. Algumas vezes isso pode não ser exatamente um infarto e o paciente pode ser manejado na unidade básica com segurança. Esse é um exemplo.

O novo secretário da Saúde tem a proposta de fortalecer o atendimento na saúde básica para evitar filas no Postão 24H e na futura UPA Zona Norte. Uma das medidas nesse sentido, conforme Darcy Ribeiro, é cobrar o cumprimento integral da carga horária dos médicos.

Sobre esse tema, uma nova reunião foi marcada na segunda-feira com os profissionais da rede pública para encaminhar uma definição.