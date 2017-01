Cadáver envolto em saco plástico e com tiro na cabeça é encontrado em rio de Caxias do Sul

Fazenda Souza 21/01/2017 | 09h33 Atualizada em

Um corpo envolto em um saco plástico foi encontrado em um rio no interior de Fazenda Souza na tarde da sexta-feira. De acordo com o CRPO/Serra, ele estava amarrado a um pedaço de madeira, além de pedras que prendiam as extremidades. Outro indício de crueldade é que a vítima apresenta marca de tiro na cabeça.



Pescadores avistaram o corpo por volta das 14h30min, no Rio Carapiaí, próximo a uma cascata, distante mais de 10 quilômetros do Centro de Fazenda Souza.



Não é possível precisar quanto tempo o cadáver estava na água, mas sabe-se que apresentava estado de decomposição avançado. Além do trabalho da Brigada Militar, foi necessário ajuda do corpo de Bombeiros. O corpo está no Departamento de Perícias do Interior (DPI) passando por identificação.



A vítima aparenta ter entre 40 e 50 anos, segundo o órgão.