Polícia investiga causa da morte de bebê encontrado em saco de lixo em Flores da Cunha

Hospital Fátima 20/01/2017 | 14h11 Atualizada em

A Polícia Civil de Flores da Cunha investiga a morte de um bebê encontrado sem vida dentro de um saco de lixo no Hospital Nossa Senhora de Fátima nesta sexta-feira. Segundo a delegada Aline Martinelli, o corpo foi encaminhado para perícia em Caxias do Sul. Antes do laudo não é possível saber se a criança já estava morta ou se faleceu após a mãe dar à luz.

_ Estamos ouvindo os familiares e equipe do hospital para apurar como a situação aconteceu_ adianta a delegada.

O bebê foi encontrado por volta das 7h30min por uma faxineira que limpava o banheiro da sala de observação do hospital. A mãe teria procurado atendimento no local durante a madrugada. A criança aparentava ter pelo menos cinco meses.