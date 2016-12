Após AVC, Padre Roque Grazziotin apresenta leve melhora em hospital de Caxias

Saúde 28/12/2016 | 16h36 Atualizada em

Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) no último domingo, o quadro de saúde do padre Roque Grazziotin apresenta uma leve melhora. Segundo boletim médico compartilhado pela Diocese de Caxias do Sul, ele está respondendo aos comandos e não apresenta febre. Além disso, o dreno do crânio foi removido nesta quarta-feira, o que representa uma evolução pós-cirúrgica boa. A equipe médica do Hospital Pompéia considera o seu quadro clínico estável.

Ainda que tenha sido informado inicialmente que tratava-se de um AVC hemorrágico, segundo a família, o AVC é enquadrado como isquêmico, causado por uma obstrução nas artérias do cérebro. Ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Segundo o bispo Dom Alessandro Ruffinoni, colegas de Grazziotin no Centro Diocesano de Formação Pastoral, onde o religioso atua, perceberam a ausência dele durante a manhã de Natal. Ele foi encontrado desacordado, segundo o bispo, e encaminhado pelo Samu ao Pompéia.

Padre Roque começou a vida religiosa aos 11 anos, ao ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, com o desejo de tornar-se padre. Ele concorreu a prefeito em Caxias em 1988, mas não se elegeu. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1998. Atualmente, exerce funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). É coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.