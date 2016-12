Padre Roque Grazziotin sofre AVC e é internado no Hospital Pompéia, em Caxias 

Estado estável 25/12/2016 | 16h21 Atualizada em

Era coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxiliava na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima

Era coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxiliava na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Líder religioso e ex-deputado estadual de Caxias do Sul, padre Roque Grazziotin, 70 anos, foi internado neste domingo no Hospital Pompéia após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo informações do plantão administrativo do hospital, ele passa por avaliação para identificar a gravidade do trauma. O estado de saúde é estável.

Leia mais

Cesta básica aumentou 10,36% em doze meses em Caxias do Sul

Crise prolongada gera impasse nas relações trabalhistas em Caxias

Consumidores projetam ceia natalina menos farta neste ano



O bispo Dom Alessandro Ruffinoni afirma que colegas de Grazziotin no Centro Diocesano de Formação Pastoral, onde o religioso atua, perceberam a ausência dele durante a manhã de Natal. Ele foi encontrado desacordado, segundo o bispo, e encaminhado pelo Samu ao Pompéia.

– Não sabemos ainda a gravidade. Vamos esperar os exames que serão feitos e acompanhar a evolução do quadro – resumiu.

Padre Roque começou a vida religiosa aos 11 anos, ao ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, com o desejo de tornar-se padre. Ele concorreu a prefeito em Caxias em 1988, mas não se elegeu. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1998. Atualmente, exercia funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). Era coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxiliava na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.