Frei Jaime Bettega 07/02/2017 | 08h27 Atualizada em

Pensando em muitas coisas, sem esquecer de agradecer esse novo dia! Cada amanhecer é uma oportunidade única de olhar o infinito e sentir um desejo profundo de fazer a vida dar certo! Em frente!



"Um pássaro, enquanto repousa em uma árvore, nunca teme que o galho se quebre, pois sua confiança não está no galho mas em suas asas."



A confiança faz toda a diferença no modo de ser e de viver. Sem confiança, os dias são marcados pelo receio e pela ausência de espontaneidade. Ter confiança em si e nos outros não deixa de ser uma busca, uma conquista, uma construção um tanto árdua, mas necessária. A vida tem, sim, um grau de complexidade. Talvez seja por isso que viver é um aprendizado sem interrupção. No entanto, viver é o que existe de melhor, mesmo. Um pássaro pousa serenamente num galho. Ele confia em suas asas, por isso não teme que o galho quebre.



A possibilidade de poder levantar voo é o recurso que otimiza seus atos e seus cenários. Se for necessário revoar, fará com tranquilidade e liberdade. Confiar em si mesmo faz um bem enorme. Cada pessoa é dotada dos necessários dons para poder viver adequadamente. A felicidade é para todos. Muitas pessoas são infelizes pela ausência de confiança em seu próprio potencial. Há quem passe os dias achando que nada dá certo. Além disso, gastam tempo fazendo comparação: "só os outros conseguem o que buscam".



Viver é administrar possíveis fracassos, sem esquecer de avançar na autoconfiança. Alguns `galhos¿ realmente podem quebrar. Tem projetos que não dão certo. Desanimar ou desistir em nada adianta. Recomeçar é uma alternativa confiante e saudável. Às vezes é necessário partir novamente do zero. A confiança não pode sair da bagagem diária e nem do coração. O que conta não são os galhos mas as asas. Levantar voo é uma necessidade diária.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Bênçãos!